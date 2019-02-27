فاجعة .. 7 قتلى في حادث إنقلاب سيارة نواحي ورزازات

اهتز إقليم ورزازات، مساء اليوم الأربعاء، علي وقع حادثة سير مفجعة، أودت بحياة 7 أشخاص، على إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج على متنها العشرات من المواطنين، بإحدى المناطق التابعة لتراب الجماعة القروية أيت عباس ضواحي مدينة ورزازات.
ويعود السبب المباشر في الحادثة المروعة، إلى فقدان سائق سيارة النقل المزدوج السيطرة على سيارته، ليخرج عن مساره، ويسقط من منحدر خطير بأحد الأودية القريبة من دوار أغبار في جماعة ايت عباس.
وخلف الحادث، الذي استنفر جميع المسؤولين في الإقليم، وفاة 7 أشخاص، وإصابة عدد آخر من الراكبين بجروح بليغة، نقلوا على إثرها إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي لورزازات.
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