شرارة الشغب تشتعل بعد الكلاسيكو… فوضى وتخريب بمدرجات الرجاوِيين -صور وفيديو 

صور وفيديو: عبد الله أيت الشريف

اشتعلت شرارة الشغب بعد صافرة نهاية مباراة الجيش الملكي والرجاء، برسم مؤجل الأسبوع 19 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، والتي أقيمت على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله.

وعمت الفوضى بالمدرجات الشمالية لمركب الأمير مولاي عبد الله، الذي استقبل أنصار الرجاء الرياضي في قمة الكلاسيكو، ما اضطر رجال الأمن إلى التدخل لإعادة الهدوء، داخل الملعب بعد صافرة النهاية.

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وتم اقتلاع عدد الكراسي بالجهة الخاصة للجماهير الضيف، ورميها صوب أرضية الملعب، ما أدى لإصابة بعض المصورين وأيضا القوات العامة التي كانت قريبة من المدرجات.

وانتهت مباراة الكلاسيكو بين الرجاء الرياضي والجيش الملكي، بفوز الأخير بحصة هدفين مقابل واحد، بعد إعلان حكم اللقاء المصري جهاد جريشة عن ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع لصالح العساكر، ليترجمه اللاعب مهدي برحمة لثلاث نقاط لصالح أصحاب الأرض.