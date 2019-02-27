شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات أردنية بريطانية حول التطورات الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل
التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني، في لندن اليوم ، عددًا من المسؤولين البريطانيين وشخصيات برلمانية وأكاديمية وفكرية في بريطانيا.
وتناول اللقاء وفق بيان صحفي أردني، مجمل التطورات الإقليمية، ومواقف الأردن تجاه مختلف القضايا والأزمات في المنطقة.
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