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مباحثات أردنية بريطانية حول التطورات الإقليمية

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات أردنية بريطانية حول التطورات الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل

التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني، في لندن اليوم ، عددًا من المسؤولين البريطانيين وشخصيات برلمانية وأكاديمية وفكرية في بريطانيا.

وتناول اللقاء وفق بيان صحفي أردني، مجمل التطورات الإقليمية، ومواقف الأردن تجاه مختلف القضايا والأزمات في المنطقة.


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