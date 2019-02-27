شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات أردنية بريطانية حول التطورات الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل

التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني، في لندن اليوم ، عددًا من المسؤولين البريطانيين وشخصيات برلمانية وأكاديمية وفكرية في بريطانيا.

وتناول اللقاء وفق بيان صحفي أردني، مجمل التطورات الإقليمية، ومواقف الأردن تجاه مختلف القضايا والأزمات في المنطقة.