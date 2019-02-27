الان تتابع البرلمان البريطاني يوافق على حماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي بعد “بريكست” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
وافق أعضاء مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، على تعديل مدعوم من جانب الحكومة، يطالب بريطانيا بالسعي إلى التزام مشترك لحماية حقوق مواطني دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقب خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي (بريكست)، بغض النظر عن النتيجة التي ستسفر عنها مفاوضات اللحظة الأخيرة.
ووافق أعضاء البرلمان على التعديل الذي قدمه ألبرتو كوستا، وهو أحد أعضاء حزب المحافظين بقيادة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، دون الاعتماد على عملية رسمية لحساب الأصوات، بالنظر إلى دعم الحكومة لهذا التعديل.
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