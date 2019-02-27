الان تتابع السودان ترد على بيان بريطانيا وأمريكا والنرويج وكندا حول إعلان الطوارئ والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
ردت الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، على بيان بريطانيا والولايات المتحدة والنرويج وكندا، الذي يدين إعلان حالة الطوارئ بالبلاد.
وقالت الخارجية السودانية إن البيان البريطاني الأميركي النرويجي الكندي بشأن إعلان حالة الطوارئ في البلاد يمثل تدخلا سافرا في شؤون السودان الخارجية.
كان الرئيس السوداني عمر البشير قد أعلن يوم 22 فبراير الماضي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل حكومة الحوار الوطني وحكومات الولايات، وعين حكاما عسكريين على رؤوس تلك الولايات، كما عين وزير دفاعه، نائبا أول لرئيس الجمهورية مع احتفاظه بمنصبه.
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