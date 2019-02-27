البرلمان العربي يُعزِّي في ضحايا «قطار القاهرة»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) قدَّم البرلمان العربي التعازي والمواساة لجمهورية مصر العربية رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً، في ضحايا حادث قطار محطة مصر في القاهرة. قدَّم البرلمان العربي التعازي والمواساة لجمهورية مصر العربية رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً، في ضحايا حادث قطار محطة مصر في القاهرة. ورفع رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، باسم البرلمان العربي، خالص التعازي والمواساة لجمهورية مصر العربية رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً، في ضحايا حادث القطار، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.



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