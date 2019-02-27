شكرا لقرائتكم خبر عن محامي ترمب يصفه بالعنصري والمحتال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

قال مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، للكونجرس اليوم (الأربعاء)، إن ترمب كان على علم مسبق بتسريب موقع ويكيليكس لرسائل بريد إلكتروني تهدف للإضرار بمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة عام 2016.

وأضاف كوهين، الذي كان يتولى يوماً تنفيذ أعمال سرية لحساب ترمب، أن الرئيس الأمريكي كان يدير مفاوضات بشأن مشروع عقاري في موسكو أثناء السباق إلى البيت الأبيض، رغم إعلان ترمب أنه لا مصالح تجارية له في روسيا.

وقال أمام لجنة بمجلس النواب: «أشعر بالخجل لأني أعرف ماهية السيد ترمب.. إنه عنصري ومحتال وغشاش».