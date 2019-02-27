شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسف: وفاة طفل كل خمسة أيام في مخيم الركبان السوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الأمم المتحدة)

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» من استمرار ازدياد حالات وفيات الأطفال في مخيم الركبان، على الحدود السورية مع الأردن، بمعدل يُنذر بالخطر، مشيرة إلى وفاة طفل واحد في المخيم كل خمسة أيام منذ بداية هذا العام.

وبحسب بيان منسوب إلى المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خِيرْت كابالاري، فإن من بين الـ 12 طفلاً الذين ماتوا هذا العام، فقد توفي خمسة أطفال من حديثي الولادة، لم يتجاوز عمر الواحد منهم الأسبوع.

ونقل كابالاري تحذير اليونيسف قبل شهر من أن حياة الأطفال في الركبان ستتعرض للخطر الشديد بسبب درجات الحرارة المنخفضة إلى درجة التجمد ونقص الرعاية الصحية، مشيراً إلى أنه ومنذ ذلك الحين توفي ثمانية أطفال دون سن الخمس سنوات، وعانت ثماني أمهات أخريات مرارة الحزن الذي لا عزاء له لفقدهنّ أطفالهن، لا لسبب إلا للافتقار إلى الرعاية الصحية.