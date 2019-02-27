شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد صحفيين من حضور عشاء ترمب وكيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (هانوي) منع البيت الأبيض صحفيين من وكالات رويترز وأسوشيتد برس وبلومبرج من تغطية عشاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم (الأربعاء)، بعدما وجه اثنان منهم أسئلة إلى ترمب في بداية حديثه مع كيم.

منع البيت الأبيض صحفيين من وكالات رويترز وأسوشيتد برس وبلومبرج من تغطية عشاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم (الأربعاء)، بعدما وجه اثنان منهم أسئلة إلى ترمب في بداية حديثه مع كيم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استبعاد صحفيين من حضور عشاء ترمب وكيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.