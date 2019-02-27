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الجامعة العربية تحذّر من محاولات تفريغ القضية الفلسطينية

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جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن القضية الفلسطينية تمر بواحدٍ من أصعب فصولها على الإطلاق، محذرًا من محاولات تقويض الركائز التي قامت عليها هذه القضية، وتفريغها من محتواها القانوني والسياسي، وتحويلها إلى مجرد أزمة إنسانية، أو مشكلة معيشية تُحل ببعض الإجراءات الاقتصادية هنا وهناك.

جاء ذلك في كلمة أبو الغيط في الاجتماع السنوي لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات الذي بدأ اليوم (الأربعاء) بالجامعة العربية، برئاسة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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