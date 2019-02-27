ترمب يسخر من نظارات المسؤولين الصينيين

اسماء السيد - واشنطن: سخر الرئيس دونالد ترمب من مستشاري نظيره الصيني شي جين بينغ لإرتدائهم نظارات خلال كلمة استطرادية في البيت الأبيض.

وذكرت صحيفة الاندبندنت أن ترمب استخدم حركات تعبيرية بيديه لمحاكاة نظارات المستشارين الصينيين خلال مونولوج مطول أعلن فيه انه شخصياً أقنع شي حين جمعتهما مأدبة عشاء بالافراج عن ثلاثة لاعبي سلة أميركيين أُلقي القبض عليهم في مدينة هانغجو بتهمة السرقة من أحد المخازن.

روى ترمب كيف أنه طلب من شي خلال فعالية رسمية في بكين عام 2017 أن "يسدي له معروفاً" بالتدخل للافراج عن الرياضيين الجامعيين الثلاثة.

وقال ترمب ـن زوجته ميلانيا كانت حاضرة وانه كان يتبادل الحديث مع الرئيس الصيني وحدث أن اعتُقل لاعبو السلة الأميركيون الثلاثة وأُودعوا السجن. وتابع انه خاطب الرئيس شي قائلا "هل تستطيع ان تسدي لي معروفاً؟ هل تستطيع اطلاق سبيل لاعبي كرة السلة الثلاثة؟".

وأكد ترمب ان شي لم يكن على علم بالحادث والتفت مستدعياً معاونيه "وكان لديه عشرة أشخاص يقفون وراءه كل واحد خارج من سنترال كاستنغ، يرتدي نظارات ويحمل بيده دفتر ملاحظات" ثم رسم ترمب دوائر بأصابعه ورفعها إلى عينيه محاكياً الشخص الذي يرتدي نظارات.

واستخدم ترمب اسم شركة سنترال كاستنغ المتخصصة بتوفير افراد الكومبارس في صناعة السينما لتصوير شخص ما بقالب نمطي في محاولة لوصف المسؤولين الصينيين، بحسب صحيفة الاندبندنت مشيرة إلى أنّ ترمب الذي كان يتحدث امام لفيف من حكام الولايات المتحدة كال المديح لقوانين مكافحة المخدرات في الصين للمرة الثانية في غضون أسبوع.

وأشار ترمب إلى أنّ محاكمة جرائم المخدرات في الولايات المتحدة تستغرق 19 سنة في حين ان الصين ليس لديها عملياً مشكلة مخدرات.

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وسرد ترمب تفاصيل لقاء آخر بينه وبين شي حيث قال للزعيم الصيني "أنتم لديكم 1.4 مليار شخص وليس لديكم مشكلة مخدرات وقلت ‘إلى م تعزون ذلك؟ عقوبة الاعدام ومحاكمة سريعة’"

ومضى ترمب قائلا ان إبنته إيفانكا وفرت "مليون فرصة عمل" من خلال عملها في إدارته.

كما أشار الرئيس الأميركي إلى أنّ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أخبره ان شركات صناعة السيارات اليابانية ستفتح سبعة معامل جديدة في أميركا "خلال فترة زمنية قصيرة جداً".

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير بتصرف عن "الاندبندنت". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-china-glasses-impression-speech-xi-jinping-meeting-white-house-a8797786.html



