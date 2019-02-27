شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث محطة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعي الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ضحايا ومصابي حادثة قطار محطة مصر بالقاهرة، والتي وقعت صباح اليوم الأربعاء، وسط العاصمة المصرية، وتسبب أحد الجرارات في نشوب حريق هائل داخل محطة القطارات بالقاهرة، الأمر الذي أدى إلى مصرع 20 شخصًا، وإصابة 40 آخرين.

وقال « العماري»فى بيان له اليوم، إن تلك الحادثة أفجعت قلوب المصريين، وكشفت عن حجم الإهمال والاستهتار بحياة المواطنين، فبيان النائب العام كشف عن أسباب الحادثة وذكر أن وجود حالة استهتار كارثة لدي قائد جرار القطار الذي تسببت في تلك المذبحة.

وأضاف أن بالرغم من مأساوية الحادث إلا أنها استطاعت أن تكشف عن دور وزارة الصحة في سرعة التعامل مع الحالات المصابة، بجانب إلقاء الضوء علي مدي تماسك الشعب المصري بجميع فئاته، فبعد أن أعلنت المستشفيات التي استقبلت الحالات المصابة من جراء الحادث الأليم عن حاجتها لمتبرعين بالدم لإنقاذ المصابين، سرعان ما لبي المصريون النداء وتوافدوا بالآلاف علي المستشفيات للتبرع بدمائهم حتي فاق أعداد المتبرعين العدد المطلوب.

وأكد علي أنه وأعضاء مكتب الحزب حرصوا علي متابعة الحالة الصحية للمصابين وعلاجهم بالمستشفيات، وتقديم كامل الدعم لهم، حتي يستعيدوا عافيتهم.

من جانبه، طالب حسن عمر حسنين عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، بالتحقيق العاجل والفورى فى حادث محطة مصر، ومعاقبة المتسبب فى الكارثة بمحطة السكة الحديد، والذى أدى إلى وقوع عدد من الضحايا والمصابين، مع الاهتمام بالرعاية الصحية للمصابين، والصرف الفورى للتعويضات لأسر الضحايا.

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وأشار "عمر" فى طلب إحاطة مقدم منه، إلى أن الحادث ليس الأول ولن يكون الأخير، بسبب انتشار الإهمال الذى لا يزال ينحر داخل مرفق السكك الحديدية، والذى يتسبب كل فترة فى سقوط العديد من الضحايا ما بين قتيل ومصاب.

وأكد النائب البرلمانى، أن المحاسبة وتعويض الضحايا هو من أولويات المرحلة الآن، ولكن هذا لا يعنى التوقف عند هذا ، فالسكك الحديدية تحتاج الى تطوير شامل لكل مرافقها ، ووضع ضوابط تمنع وقوع مثل هذه الاحداث مستقبلا ، مضيفا أن الحوادث تتكرر دون تحرك حقيقى لمنع هذه الحوادث ، مؤكدا ان ما يحدث يجب ان يدفع الحكومة لتوفير الدعم اللازم لتطوير مرفق السكك الحديدية ، بما يناسب مكانة مصر وتاريخها .

ونعى النائب حسن عمر، ضحايا حادث القطار بمحطة مصر الذى وقع اليوم الأربعاء، عقب اصطدام جرار القطار برصيف داخل محطة مصر وتسببه فى نشوب حريق أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين المتواجدين داخل المحطة وقت الحادث، مقدما العزاء لذويهم وتمنى الشفاء العاجل لباقى المصابين .