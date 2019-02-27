شكرا لقرائتكم خبر عن "الآثار" تنعى ضحايا حادث قطار محطة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت وزارة الآثار، ضحايا حادث قطار محطة مصر، الذى وقع صباح اليوم الأربعاء، وجاء بيان الوزارة..

"تنعى وزارة الآثار بمزيد من الحزن والأسى ضحايا حادث قطار محطة مصر، متوجها إلى أهالى الضحايا بخالص العزاء والمواساة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشّفاء العاجل".