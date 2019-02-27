المقررة الخاصة لدى الأمم المتحدة: لم أتلق تعاونا من الرياض بشأن قضية خاشقجي رغم طلباتي

لفتت المقررة الخاصة لدى الأمم المتحدة أنييس كالامار إلأى "انني لم أتلق تعاونا من الرياض بشأن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي رغم طلباتي"، مشيرةً إلى أن "المخابرات المركزية الأميركية لم تتعاون مع تحقيقي حتى الآن بشأن قتل خاشقجي".

وأشارت إلى ان "المسؤولين السعوديين قوضوا بشدة جهود تركيا للتحقيق في موقع قتل خاشقجي"، لافتةً إلى ان "استمرار التقاعس في كشف مكان جثة خاشقجي يمثل حالة انعدام ضمير".