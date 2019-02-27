لفتت المقررة الخاصة لدى الأمم المتحدة أنييس كالامار إلأى "انني لم أتلق تعاونا من الرياض بشأن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي رغم طلباتي"، مشيرةً إلى أن "المخابرات المركزية الأميركية لم تتعاون مع تحقيقي حتى الآن بشأن قتل خاشقجي".
وأشارت إلى ان "المسؤولين السعوديين قوضوا بشدة جهود تركيا للتحقيق في موقع قتل خاشقجي"، لافتةً إلى ان "استمرار التقاعس في كشف مكان جثة خاشقجي يمثل حالة انعدام ضمير".
كانت هذه تفاصيل خبر المقررة الخاصة لدى الأمم المتحدة: لم أتلق تعاونا من الرياض بشأن قضية خاشقجي رغم طلباتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.