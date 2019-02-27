الاستخبارات العراقية تعلن القبض على مجموعة من عناصر أمن "داعش"

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، في بيان، عن غلقاء القبض على مجموعة تابعة لجهاز أمن تنظيم "داعش"، كانت تعمل على جمع المعلومات عن القطعات الأمنية والمواطنين المتعاونين معها.

وأوضحت أنه "بعملية نوعية واستباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 10 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 38 من الإطاحة بمجموعة مكونة من 8 إرهابيين تعمل كعناصر أمنية لعصابات داعش الارهابية بعد نصب كمائن محكمة لهم".

وشدد على أن "هذه المجموعة كانت تقوم بجمع المعلومات عن قطعاتنا الأمنية والمواطنين المتعاونين معها".

ولفتت إلى أن هذه المجموعة "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب".