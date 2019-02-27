البرلمان البريطاني يؤيد النسخة المعدّلة من خطة ماي لبريكست

أيّد البرلمان البريطاني، النسخة المعدّلة للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، التي قدمتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي والتي تحمل امكانية تأجيل الخروج. ووافق البرلمان على الخطة المؤلفة من ثلاث خطوات التي كشفت عنها ماي ومن شأنها أن تمنحها مزيدا من الوقت لإعادة التفاوض على اتفاق توصلت إليه مع بروكسل العام الماضي.

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