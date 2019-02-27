الخارجية الفنزويلية تعلن عن زيارة نائبة الرئيس الفنزويلي موسكو

أعلنت الخارجية الفنزويلية أن نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، ستزور موسكو الجمعة المقبل لبحث الوضع في بلادها مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف.

وذكر وزير الخارجية الفنزويلي خورخيه أرياسا في مؤتمر صحافي، أن اللقاء سيناقش الوضع في فنزويلا وتنسيق الأعمال لمنع أي محاولات لشن حرب عليها وحماية مبادئ الأمم المتحدة سوية مع روسيا، وكذلك عن المشاريع المشتركة، وأكّد أرياسا أهمية التعاون العسكري بين روسيا وفنزويلا.