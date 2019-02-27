نيويورك تايمز: "صفقة القرن" تتضمن استثمارات بمليارات الدولارات بالضفة وغزة

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية أن "خطة السلام الأميركية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمعروفة بـ"صفقة القرن" ستشمل استثمار عشرات مليارات الدولارات في الضفة والقطاع ودول المنطقة"، مشيرةً إلى ان "الخطة تتضمن تخصيص 25 مليار دولار للضفة الغربية وقطاع غزة على مدار 10 سنوات القادمة، إضافة إلى استثمار 40 مليار دولار في مصر والأردن وربما لبنان".
وأشارت الصحيفة إلى أن "المبالغ قد تكون مختلفة، لكنها تقدر بشكل عام، بـ"عشرات المليارات من الدولارات" ومن المتوقع أن يأتي الجزء الأساسي من الأموال من أغنى دول المنطقة، فيما تعتزم الولايات المتحدة الإسهام في تطبيق الخطة ماليا أيضا".
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