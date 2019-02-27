أ.ف.ب: غوايدو يصل الى البرازيل في زيارة يلتقي فيها الرئيس بولسونارو

يتوقع أن يصل المعارض الفنزويلي خوان غوايدو الذي اعترفت حوالى خمسين دولة به رئيسا انتقاليا، إلى البرازيل مساء اليوم للقاء الرئيس جائير بولسونارو، كما أفادت مصادر برازيلية وفنزويلية.

وذكرت مصادر الحكومة البرازيلية والمعارضة الفنزويلية لوكالة فرانس برس، أن زعيم اليمين المتطرف سيستقبل غوايدو، الخميس في برازيليا.