يتوقع أن يصل المعارض الفنزويلي خوان غوايدو الذي اعترفت حوالى خمسين دولة به رئيسا انتقاليا، إلى البرازيل مساء اليوم للقاء الرئيس جائير بولسونارو، كما أفادت مصادر برازيلية وفنزويلية.
وذكرت مصادر الحكومة البرازيلية والمعارضة الفنزويلية لوكالة فرانس برس، أن زعيم اليمين المتطرف سيستقبل غوايدو، الخميس في برازيليا.
كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب: غوايدو يصل الى البرازيل في زيارة يلتقي فيها الرئيس بولسونارو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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