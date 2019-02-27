وزير النقل المصري المستقيل بعد حادث محطة القطارات: لم يجبرني أحد على الاستقالة

علق وزير النقل المصري السابق هشام عرفات، بعد أن قدم استقالته من منصبه عقب حادث محطة مصر الكارثي، قائلا أنه قدم الاستقالة بوازع سياسي فقط، مشيراً إلى أنه "لم يجبرني أحد على الاستقالة، قدمتها بوازع مسؤولية سياسية، وأجريت تحقيقا بنفسي في الحادث وقدمت نتائج أولية للمسؤولين، ولا يمكن أن أعلن عنها".

وأوضح: "أريد الاطمئنان على المصابين، لأن الحادث كبير وجلل" ورفض عرفات وصف وزارة النقل بالمنكوبة، قائلا: "كل شيء بأقدار ونخدم قطاعا عريضا من الجمهور".

ووقع حادث داخل محطة مصر للسكك الحديدية، صباح اليوم إثر اصطدام القاطرة بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجها عن القضبان، ما أدى إلى انفجار "خزانات البنزين".

وأدى الحادث إلى مقتل 20 شخصا، وإصابة 42 آخرين.