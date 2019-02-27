أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني بهرام قاسمي، في بيان، أن "إيران تعرب عن أسفها في حادث محطة القطار في القاهرة صباح اليوم الذي أدى إلى مقتل وجرح العشرات من الأشخاص".
وأعرب قاسمي "عن تعازيه لعائلات الضحايا والجرحى".
وكان حادث انفجار في قطار بمحطة مصر قد أوقع نحو 20 قتيلا وأكثر من 50 مصابا.
وعلى إثر ذلك، أعلن وزير النقل المصري، هشام عرفات، استقالته من منصبه، وتقدمم بها إلى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
كانت هذه تفاصيل خبر قاسمي: إيران تعرب عن أسفها في حادث محطة القطار في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.