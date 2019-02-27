قاسمي: إيران تعرب عن أسفها في حادث محطة القطار في القاهرة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني بهرام قاسمي، في بيان، أن "إيران تعرب عن أسفها في حادث محطة القطار في القاهرة صباح اليوم الذي أدى إلى مقتل وجرح العشرات من الأشخاص".

وأعرب قاسمي "عن تعازيه لعائلات الضحايا والجرحى".

وكان حادث انفجار في قطار بمحطة مصر قد أوقع نحو 20 قتيلا وأكثر من 50 مصابا.

وعلى إثر ذلك، أعلن وزير النقل المصري، هشام عرفات، استقالته من منصبه، وتقدمم بها إلى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.