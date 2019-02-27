جيروزاليم بوست:السيسي يدعو اليهود للعودة إلى مصر ويتعهد ببناء معابد لهم

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست"، الاسرائيلية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبلغ وفدا أميركيا، أن اليهود إذا كانوا يرغبون بتأسيس طائفة في مصر فإن الحكومة ستبني لهم معابد ومؤسسات مجتمعية. وبحسب صحيفة فإن اللقاء الذي استمر ساعتين الأسبوع الماضي في القاهرة جمع بين السيسي ووفد من أعضاء اللجنة الأمريكية التي دعمت منح الرئيس المصري الراحل أنور السادات ميدالية الكونغرس الذهبية.

وأشارت الصحيفة الاسرائيلية إلى أن الوفد الأميركي سافر إلى مصر لدعوة السيسي إلى الاحتفال في الخريف ، عندما تُمنح الميدالية لزوجة السادات، جيهان.