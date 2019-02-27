طقس يوم غد غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن منخفضا جوّيا مصحوبا بكتل هوائية باردة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس ماطر وعاصف أحياناً حتى مساء غد الخميس حيث ينحسر تدريجياً.

وتوقعت المصلحة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الخميس: غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطارتكون غزيرة أحياناً مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة يرتفع معها موج البحر لحدود الـ4 أمتار, كما نحذرمن تتشكل السيول وحدوث انجرافات في التربة خاصة خلال فترة قبل الظهر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وتتدنى خلال النهار الى ما دون الـ900 متر خاصة في المناطق الشمالية، تخف حدة الأمطار والثلوج تدريجيا اعتبارا من المساء

الجمعة: قليل الغيوم مع بداية ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة يتحول مساء الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار خفيفة محلية ليل الجمعة/السبت، نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو 900 متر خلال ساعات الصباح الاولى

السبت: غائم جزئياً الى غائم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ، يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق