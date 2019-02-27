مصطفى علوش: معركة الانتخابات الفرعية في طرابلس لن تكون سهلة أبدا

علق القيادي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش على تعليق المجلس الدستوري لنيابة ديما جمالي، قائلا: "أكتفي بما قاله رئيس الحكومة سعد الحريري وكتلة "المستقبل" ولكن الانطباع السائد من قبل كان أنه لن يتم ابطال نيابة ديما جمالي ولكن حدث شيء من قبل أحد القضاء الذي غير رأيه آخر لحظة ولكن حتى الدستور واضح وهذا ما جرى والآن القضية باتت وراء ظهرنا ونحن متجهون نحو الانتخابات الفرعية في القريب العاجل".
وفي حديث تلفزيوني، اعتبر علوش ان "المعركة في طرابلس ليست سهلة ونحن علينا الذهاب إلى تحالف جدي وعلى كل كوادر تيار "المستقبل" والمؤيدين له في طرابلس والمتضررين من النظام السوري الذهاب بقوة إلى الانتخابات الفرعية ومن غير المقبول أن نتهاون والكلام عن المعركة السهلة هو ما أرعبني وعلينا الذهاب إلى المعركة كانها مثل معركة الانتخابات السياسية".
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