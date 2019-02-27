اسود: ملف الإجراء الوهميين في الضمان الاجتماعي مكشوف بالأسماء بدائرة بعلبك الهرمل

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى أن "ملف التلاعب بالدواء في الضمان الاجتماعي يسفر عن توقيف ومداهمات بعد اثارتنا الموضوع.طيب لا شكر على واجب، خصوصا انو طلعت براس الحاج شومان ورفقاتو.. اما ملف الإجراء الوهميين مكشوف بالأسماء في دائرة بعلبك - الهرمل طلعت مع المرجعية الوطنية الشريفة، مش ضروري حطو بالجارور ومش شايفه".

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