علقت النائب المعلقة عضويتها ديما جمالي على تعليق المجلس الدستوري لنيابتها، قائلة: "كان عندي اجتملع قبل شهرين بالمجلس الدستوري وكان القضاة المطلعين مطمئنين وعندما أتى الطعن اعتبرنا ما جرى مفاجئا ومجحفا وغير عادلا وكان هناك تدخلا سياسيا لتغيير الطعن ضدنا وهذا تحد لرئيس الحكومة سعد الحريري وديما جمالي وللطرابلسيين ومستمرون بالمعركة حتى النهاية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمالي: ما جرى تحد للحريري وللطرابلسيين ومستمرون بالمعركة حتى النهاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.