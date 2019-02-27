علق النائب بيار بو عاصي في تصريح اذاعي، على الكلام الذي أكده رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنه لم يتعاقد او يوظف أحدا، وقد انهى التعاقد مع من لا حاجة اليهم"، لافتا إلى أن ما قام به هو في صلب ايمانه ببناء دولة القانون والمؤسسات".
وشدد على أنه "كوزير كان مؤتمنا على المال العام، فعمل بمسؤولية وشفافية للحفاظ عليه والحد من البطالة المقنعة والزبائنية السياسية"، مذكرا أنه "خفض عدد المتعاقدين، واستغنى عن نحو 600 متعاقد، التزاما منه بعدم التوظيف العشوائي، رغم ان قرار الاستغناء عن جزء كبير منهم كان قبل اقرار القانون".
كانت هذه تفاصيل خبر بو عاصي: ما قمت به هو في صلب ايماني ببناء دولة القانون والمؤسسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.