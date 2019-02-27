بو عاصي: ما قمت به هو في صلب ايماني ببناء دولة القانون والمؤسسات

علق النائب بيار بو عاصي في تصريح اذاعي، على الكلام الذي أكده رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنه لم يتعاقد او يوظف أحدا، وقد انهى التعاقد مع من لا حاجة اليهم"، لافتا إلى أن ما قام به هو في صلب ايمانه ببناء دولة القانون والمؤسسات".

وشدد على أنه "كوزير كان مؤتمنا على المال العام، فعمل بمسؤولية وشفافية للحفاظ عليه والحد من البطالة المقنعة والزبائنية السياسية"، مذكرا أنه "خفض عدد المتعاقدين، واستغنى عن نحو 600 متعاقد، التزاما منه بعدم التوظيف العشوائي، رغم ان قرار الاستغناء عن جزء كبير منهم كان قبل اقرار القانون".