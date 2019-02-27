محافظ شمال سيناء يُكرم لاعبي نادي المعاقين الحاصلين على بطولات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم

التقى محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشه، اليوم الأربعاء، أعضاء نادي المعاقين الرياضي، بمقره بحي الريسه، بحضور مدير عام الشباب والرياضة إيهاب حسن عبد الوهاب، ورئيس مجلس إدارة نادي المعاقين الرياضي حسن صالح، وذلك لبحث مطالبهم.

وأكد المحافظ أثناء اللقاء، أنه سعيد بما حققه النادي من إنجاز وبطولات على مستوي الجمهورية، مؤكداً أن هذه البطولات تدخل السرور والسعادة على قلوب أبناء سيناء، مطالباً لاعبي النادي ببذل أقصى جهد من أجل الحصول على بطولات لرفع اسم وراية سيناء بين محافظات مصر.

وكرم المحافظ على هامش اللقاء، اللاعبين الحاصلين على بطولات الجمهورية، وكذلك الحاصلين على المراكز المتقدمة في الألعاب الفردية والجماعية.