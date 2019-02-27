بعد توتر وإسقاط طائرات.. تعرف على القدرات النووية والعسكرية للهند وباكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد عطايا:

اشتعلت الأوضاع بين الهند وباكستان، بعدما أعلن كلا الطرفين، إسقاط طائرات مقاتلة، نتيجة تجدد الخلافات بينهما في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وأعلنت دلهي أنها أسقطت مقاتلة باكستانية، فيما قالت إسلام أباد أنها أسقطت مقاتلتين هنديتين عبرتا المجال الجوي، في تصعيد خطير بين الجارتين النوويتين.

ويرجع تاريخ الأزمة بين الهند وباكستان إلى عام 1947، بسبب الخلاف بين الدولتين على ولاية جامو وكشمير، التي يوجد بها انفصاليون يطالبون بالاستقلال عن الهند أو الانضمام إلى باكستان.

وقالت هيئة الطيران الباكستانية على تويتر "لقد تم إغلاق المجال الجوي رسميا حتى إشعار آخر". واوضح ناطق باسم الجيش الباكستاني أن هذا القرار اتخذ "بسبب الظروف".

ولكن سرعان ما أعلنت عودة حركة الطيران جزئيًا، وتكرر نفس الأمر في الهند.

وتمتلك باكستان ما بين 130 إلى 140 قنبلة نووية، بينما تمتلك الهند عددًا يتراوح بين 120 إلى 130 قنبلة نووية، بحسب موقع "فاس" الأمريكي. وتعد كلا الدولتان من الدول التي لا تعترف بامتلاك أسلحة نووية.

وفي حالة اشتداد الصراع وتطورت الأوضاع إلى حرب بين الدولتين المتجاورتين، فإن القدرات العسكرية من الممكن أن تصب لمصلحة الهند، وفقًا لموازين القوى التي نشرها موقع "جلوبال فاير باور"، كالآتي:

الميزانية العسكرية

بحسب موقع جلوبال فاير باور الأمريكي، فإن الهند خصصت في العام الماضي، ميزانية 47 مليار دولار، للإنفاق على الجيش، البالغ قوامه 4.207 مليون فرد في الخدمة.

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بينما خصصت باكستان العام الماضي 7 مليار دولار، للإنفاق على الجيش، البالغ قوامه 919 ألف فرد عسكري.

القدرات الجوية

لدى سلاح الجو الهندي، قدرات جوية تفوق نظيرتها الباكستانية، بعدد طائرات بلغ 2.185 طائرة، منها 1.394 قتالية، و720 مروحية، و708 حاملة جنود.

بينما تمتلك باكستان 1.281 طائرة جوية، منها 730 مقاتلة، و320 مروحية، و296 حاملة جنود.

القوات البرية

يستمر تفوق القوات الهندية أيضًا، على نظيرتها الباكستانية، في القدرات البرية، نظرًا لامتلاك نيوديلهي 4.426 مدرعة، منها 266 منصة إطلاق صواريخ.

فيما تمتلك باكستان 2.182 مدرعة منها دبابات، وحاملة جنود، وعربات مصفحة. ومنها أيضًا 144 منصة إطلاق صواريخ.

القوات البحرية

تتألف البحرية الهندية من حاملة طائرات واحدة، و16 غواصة و14 مدمرة و13 فرقاطة و106 من سفن الدورية والعمليات الحربية الساحلية. كما أن لديها 75 طائرة تمتلك قدرات قتالية.

أما باكستان فلديها 9 فرقاطات و5 غواصات و17 سفينة للدوريات والعمليات الساحلية و8 طائرات لديها قدرات حربية.



