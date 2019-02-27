دبلوماسي روسي: نؤيد إقامة الاتحاد الإفريقي لمؤتمر دولي للمصالحة في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ)

أكد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، تأييد بلاده لإقامة الاتحاد الإفريقي - الذي ترأسه مصر حاليًا - مؤتمرًا دوليًا حول المصالحة في ليبيا.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن نيبينزيا، تحذيره من أن دولًا إفريقية أصبحت نقطة تجمع جديدة للإرهابيين في الشرق الأوسط، قائلًا إن "الإرهابيين من العراق وسوريا وأفغانستان يعودون إلى بلدان المنطقة، وليبيا أصبحت نقطة انطلاق لمزيد من أنشطتهم.. ما يدعو لمزيد من توحيد الجهود لكبح جماح النشاط المتنامي للإرهابيين في القارة".

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