مصر / بعد إنفجار القطار، وزير النقل يقدّم إستقالته ورئاسة الوزراء تقبلها

تقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المصري بإستقالته اليوم، الأربعاء 27 فيفري 2019، لرئيس مجلس الوزراء، بعد إنفجار قطار في محطة مصر الرئيسية بقلب القاهرة ومقتل مالا يقل عن 25 شخصا.

وصرح نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الإستقالة.

وإندلع حريق ضخم في محطة القطارات الرئيسية بميدان رمسيس بقلب العاصمة المصرية القاهرة، أسفر عن سقوط حوالي 20 قتيلاً وعشرات المصابين، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع 24 قتيلاً، و50 جريحا، وأعلن التلفزيون المصري وفاة 20 شخصا وإصابة 40 في الحادث.

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كما أكدت وزيرة الصحة، هالة زايد في تصريح لـ"العربية" أن عدد الضحايا بلغ 20 وعدد المصابين 40 حالة منها حالات دقيقة.

إلى ذلك، أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان رسمي، أن سبب الحادث يعود لإنحدار أحد القطارات "جرار وردية رقم 3202"، وإصطدامه بالرصيف رقم 6 في محطة القطارات، ما نتج عنه سقوط العديد من القتلى والمصابين.