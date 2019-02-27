ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن إرهابيين يتحصنون فى ريف حماة الشمالى اعتدوا بعد ظهر اليوم الأربعاء، بـ 20 قذيفة صاروخية على محطة محردة لتوليد الكهرباء ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة بالمحطة.
وقال المهندس على هيفا مدير عام محطة توليد محردة إن الاعتداء الذى قامت به التنظيمات الإرهابية هو الأعنف حيث سجل سقوط ما يقارب 20 قذيفة صاروخية طالت كل أقسام المحطة وأبرزها ما سقط فى
من جانبها، ردت وحدات من الجيش السورى على مصادر إطلاق القذائف ما أدى إلى تدمير عدد من منصات الإطلاق والمواقع وإيقاع خسائر فى صفوف الإرهابيين
كانت هذه تفاصيل خبر أضرار كبيرة بمحطة كهرباء محردة جراء تعرضها لقذائف الإرهابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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