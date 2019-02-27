أضرار كبيرة بمحطة كهرباء محردة جراء تعرضها لقذائف الإرهابيين

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن إرهابيين يتحصنون فى ريف حماة الشمالى اعتدوا بعد ظهر اليوم الأربعاء، بـ 20 قذيفة صاروخية على محطة محردة لتوليد الكهرباء ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة بالمحطة.

وقال المهندس على هيفا مدير عام محطة توليد محردة إن الاعتداء الذى قامت به التنظيمات الإرهابية هو الأعنف حيث سجل سقوط ما يقارب 20 قذيفة صاروخية طالت كل أقسام المحطة وأبرزها ما سقط فى

قسم الغاز الذى سبب نيراناً فى أحد نواقل الغاز، وأضرارا فى تجهيزات إلكترونية وكهربائية حساسة فى مختلف مجموعات التوليد.

من جانبها، ردت وحدات من الجيش السورى على مصادر إطلاق القذائف ما أدى إلى تدمير عدد من منصات الإطلاق والمواقع وإيقاع خسائر فى صفوف الإرهابيين