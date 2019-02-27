فيديو.. تخبط الملالي يظهر للعلن

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيديو بعنوان: "تخبط الملالي يظهر للعلن".

وأوضح الفيديو، أن تخبط ملالي إيران يطفو على السطح نتيجة للتداعيات الأميركية وتزايد السخط الشعبي على الملالي.



وأشار فيديو مداد نيوز، إلى أن الاستقالة الجدلية لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، التي خرجت من حسابه على "إنستغرام"، القت الضوء على صورة أوضح بدون "فلاتر" لمدى

تغول الحرس الثوري على الجهاز الدبلوماسي.

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يذكر أن وزير الخارجية الإيراني، نشر رسالة استقالته على "إنستغرام"، قائلا: "أعتذر لكم عن كل أوجه القصور في السنوات الماضية خلال تولي منصب وزير الخارجية. أتوجه بالشكر للأمة الإيرانية والمسؤولين".