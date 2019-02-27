كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري: تقرير مجلس الأمن يؤكد هزيمة تنظيم القاعدة في درنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري إن تقرير مجلس الأمن الأخير يقول بأن تنظيم القاعدة “الإرهابي” انكسر وخسر المعركة في درنة أمام قوات الجيش الليبي.

وأوضح المسماري، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم الأربعاء، من بنغازي أن العمليات العسكرية لم تنتهي بعد في الجنوب وسيتم إرسال تقرير للقيادة العامة لانتظار الأوامر.

وذكر أنه يتم الاستعداد الآن لدخول مدينة أم الأرانب الجنوبية وهي مدينة تضم عددًا من العناصر المسلحة التابعة للمعارضة التشادية وغيرها من العصابات الإجرامية.

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وأوضح المسمارى، إن قوات الجيش دخلت منطقة القطرون بالجنوب لتأمينها وحمايتها من الإرهابيين، مشيرًا إلى أن بها بعض الفارين من مدينة مرزق على الرغم من ذلك إلا أنها منطقة آمنة ولا توجد بها أي قوى معادية أو إرهابية.

وأشار المسماري إلى أن الجيش قام بتسليم كل المنشآت إلى الجهات الشرعية لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة أنه قد تم حل كافة الاختناقات بالمناطق العسكرية في سبها ومرزق وأوباري وغات وأبراك الشاطئ، والقيادة العامة تحل مشاكل العسكريين.