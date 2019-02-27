كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تخبط ملالي يظهر للعلن وسخط شعبي في إيران (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخبط ملالي ايران يطفو على السطح نتيجة للتداعيات على الأميركية وتزايد السخط الشعبي على الملالي.

جدير بالذكر أن الاستقالة الجدلية لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، التي خرجت من حسابه على "إنستغرام"، القت الضوء على صورة أوضح بدون "فلاتر" لمدى تغول الحرس الثوري على الجهاز الدبلوماسي، بحسب منصة "مداد نيوز".