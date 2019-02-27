ابن كيران: مصنعوا السجائر لا يدخنونها بل ينتجونه لأمثالنا “لي ماعندهم بهم غرض”

في خرجة جديدة وغير متوقعة، هاجم عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية شركات بيع السجائر، وخصوصا الأوروبية منها، معتبرا أنها تصنع هذه السموم لاستهداف المجتمعات الفقيرة.

ابن كيران، وفي حديثه خلال بث مباشر، على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، قال إنه سيبدأ في نشر عدد من التسجيلات، تفاعلا مع ما يتابعه على الإعلام لمن يرى “أن تدخلاته نافعة”.

وتفاعل ابن كيران في حديثه اليوم، مع مقال نشره الكاتب فؤاد العروي حول شركات التدخين، والتي ينقل المقال أن أصحاب الشركات يبيعون “هذا الخنز” ولكن لا يدخنونه، معتبرا أنهم ينتجونه لأمثالنا “لي ماعندهم بهم غرض” لأنه في بلدانهم أصبح التدخين ممنوع وبعض الدول تمنع التدخين حتى في البيوت.

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ابن كيران، الذي كان يتحدث حاملا في يده لوحة إلكترونية، اعتبر أن الحديث عن منتجي السجائر ولا يدخنون مهم جدا وإقرارهم بتوجيه منتجاتهم لفئة معينة من الناس، مهم جدا، لفهم أن الشباب والفقراء والفئة الجديدة المستهدفة من طرف شركات التبغ موجودون في افريقيا وآسيا وخصوصا في العالم العربي.

ورغم خرجته التي بدت أنها بعيدة عن السياسة وأقرب لقضايا الوعي المجتمعي، إلا أن ابن كيران حمل رسالة انتقاد للسياسة الحكومية في مجال التوعية بأخطار التدخين في المؤسسات التعليمية، حيث قال أنه سأل أستاذة زارته حول ما إذا كانت المناهج التعليمية تضم دروسا تحسيسية حول التدخين، إلا أنها قالت له أن التوعية لا توجد إلا في الأنشطة الموازية.