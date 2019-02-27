الجيش الملكي يقلب الطاولة على الرجاء ويحسم كلاسيكو المغرب-فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف
قلب فريق الجيش الملكي الطاولة، مساء اليوم الأربعاء، على مضيفه الرجاء، محققاً الفوز بهدفين لواحد، في قمة الأسبوع 19 ، وهي المباراة التي احتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله، وسط حضوري جماهيري وازن، واحتفالية استثنائية لأنصار الطرفين.
هدف الرجاء الرياضي في الكلاسيكو، سجله محسن الياجور في حدود الدقيقة 17، من القمة الكروية.
وتمكن بعدها لوفومبو من تسجيل التعادل لصالح الجيش الملكي، قبل أن يضيف اللاعب مهدي برحمة، هدف الفوز لصالح العساكر في الدقيقة 93.
وكان الشوط الأول بين الغريمين قد انتهى بنفس النتيجة، مع حذر كبير للطرفين من طرف اللاعبين تفادياً لأي هدف مباغث، في حين سجلت الدقائق الأخيراً ضغطاً كبير لأصحاب الأرض الذين حاولوا الوصول لمرمى الزنيتي في مناسبتين، بعد التغييرات التي قادها الإسباني ألوس بعد دخول إبراهيم البزغودي، ثم توفيق الصفصافي.
جدير ذكره، أن قمة الكلاسيكو، قد قادها حكم مصري، ويتعلق الأمر بجهاد زغلول جريشة، تفعيلاً للشراكة التي أقامتها جامعة الكرة، مع مجموعة من إتحادات القارة السمراء.
فيديوهات من أجواء كلاسيكو القمة بين الرجاء والجيش الملكي:
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