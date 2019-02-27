مداهمات واسعة.. إسرائيل تعتقل محافظ القدس و21 فلسطينيا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، محافظ القدس، عدنان غيث، و21 فلسطينيا، خلال حملة مداهمات واسعة في مدينة القدس المحتلة.

وقال محامي هيأة شؤون الأسرى، والمحررين، محمد محمود، في بيان، إن قوات الاحتلال، وعناصر من مخابراتها اقتحمت منزل المحافظ غيث، واعتقلته، قبل اقتياده إلى أحد مراكز الشرطة.

وسبق للشرطة الإسرائيلية أن اعتقلت المحافظ غيث، في الماضي، عدة مرات.

وأضاف محامي الهيأة، أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا 21 فلسطينيا من القدس، بينهم المحامي المختص بقضايا القدس، مدحت ديبه.

وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية الأحداث، التي تشهدها البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة عقب فتح مصلى “باب الرحمة”، الجمعة الماضي، من قبل الفلسطينيين بعد إغلاق، استمر حوالي 16 سنة، إذ اعتقلت شرطة الاحتلال أكثر من 100 فلسطيني في القدس، فيما أبعدت 120 آخرين عن المسجد الأقصى.