هل أشار الشاف موحا في حديثه مع زوجة الأمير هاري لـ”حملها بتوأم”؟ -صورة

تناقلت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو للشاف موحا وهو يقدم هديته للأمير البريطاني “هاري”، وزوجته “ميغان”، ويتحدث معهما، وروجت التعاليق المصاحبة للفيديو أنه أشار في كلامه مع الأميرين إلى حمل “ميغان” بتوأم.

الفيديو المتداول بكثرة في حسابات بريطانية على “توتير”، قيل عنه أن الشاف موحا خاطب الأمرين في تلك اللحظة: “مرحبا بكما في المرة القادمة مع طفليكما”، ولوجود صعوبة في سماع ما قاله الشاف موحى في الفيديو المتداول، اتصل “اليوم24” بالمعني بالأمر، لكنه نفي ذلك، وأكد أنه قال: “مرحبا بكما مرة أخرى تصطحبان فيها مولودكما”، موضحا أنه لم يثر موضوع حمل الأميرة بتوأم بتاتا.

وقدم الشاف موحا وزرتين خاصتين به، لـ”هاري”، و”ميغان”، إضافة إلى كتاب لوصفات الطبخ المغربي، فيما ردت الأميرة على هذه المجاملة بمنحه كتاب من توقيعها، خلال لقائه بهما في نشاط في فيلا السفراء بالرباط، أول أمس الاثنين، حضره أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين ساعدوا في تحضير الأكل المغربي، الذي قدم للضيفين.