لقاء ترامب وكيم يتمخّض عن بيان مشترك يوقعانه غدًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توصّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الكوري الشّمالي كيم جونغ أون اليوم الأربعاء، في ختام اليوم الثّاني لقمّتهما في العاصمة الفيتنامية هانوي، إلى اتّفاق على توقيع بيان مشترك غدًا الخميس، وفق ما أعلنه البيت الأبيض مساء اليوم، مبيّنًا أنّ من المقرر أن يقام حفل توقيع البيان مساء غد، الخميس، في هانوي.

وفي مستهلّ لقائهما، قال ترامب إنّه يتوقّع أن تكون القمّة ناجحة، آملًا أنّ يكون اللقاء الثاني، الذي يتمحور حول مسألة نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، مثمرًا بنتائج إيجابية "أفضل حتّى من اللقاء السابق"، التاريخيّ للرئيسين في حزيران/ يونيو الماضي في سنغافورة، حيث وقعا على اتفاق مبهم لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

ولم يعط ترامب ولا كيم جونغ أون أي مؤشرات واضحة على ما يمكن أن يتم إعلانه في اليوم الثاني والأخير للقمة الخميس في العاصمة الفيتنامية، فيما رأى محلّلون أنّ الرئيس الأميركي يحاول تحقيق نجاحٍ فشل فيه الرؤساء الآخرون.

فيما اعتبر محلّلون آخرون أنّ ترامب يحاول بهذا صرف النظر عمّا يحصل في واشنطن حيث هاجمه محاميه السابق، مايكل كوهين، قائلًا إنّه "مخادع ومحتال وكاذب"، وذلك في شهادته أمام الكونغرس في جلسة علنية بشأن قضايا تخص الرئيس، بالإضافة إلى الأنباء حول تصريحات لكوهين في شهادته تتّهم ترامب بإدارة مشروع عقاري في موسكو خلال حملة الدعاية الانتخابية التي ادّعى فيها إنّه لا مصالح له في روسيا.