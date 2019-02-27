صلاح يختار أفضل هدف له في الدوري الإنجليزي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اختار النجم المصري، محمد صلاح، أفضل هدف له مع فريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي، بعد وصوله للهدف رقم 50 الشهر الماضي.
ووصل صلاح إلى الهدف رقم 50 عن طريق شباك كريستال بالاس، عندما سجل ثنائية ليرفع رصيده من الأهداف مع ليفربول إلى 48 هدفًا، واثنين بقميص تشيلسي، حيث حصل على جائزة شرفية من أحد الرعاة للمسابقة.
وقال محمد صلاح في تصريحات للموقع الرسمي لـ"البريمييرليغ": "الهدف المختلف بالنسبة لي كان هدفي في إيفرتون، لأنني استخدمت مهاراتي، وقوتي بالإضافة لإنهاء الكرة بشكل مميز، أنا أفضله".
ويستعد محمد صلاح لتحقيق رقم مميز، في حال تسجيله هدفًا خلال مباراة اليوم الأربعاء، أمام واتفورد في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي، حيث سيكون أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 50 مع نادي واحد في البريمييرليج في 63 مباراة فقط.
ويحمل الأسطورة الإنجليزية آلان شيرار الرقم القياسي كأسرع لاعب يسجل 50 هدفا لفريق واحد في الدوري الإنجليزي برصيد 66 مباراة مع نيوكاسل.
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