إصابة كريستيانو تثير قلق يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت تدريبات يوفنتوس الإيطالي اليوم، الأربعاء، مشاركة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، ولكن بشكل منفصل عن بقية زملائه في الفريق.
وقال الموقع الرسمي ليوفنتوس، إن رونالدو سيخضع اليوم أو غدًا للفحوصات، بعد إصابة تعرض لها البرتغالي في الكاحل الأيسر.
وأضاف أنَّ رونالدو، عانى من إصابة في الكاحل الأيسر، خلال مباراة بولونيا الماضية، والتي انتهت بفوز البيانكونيري بهدف نظيف، لحساب الجولة 25 من الدوري الإيطالي.
ويثير ذلك الشكوك حول قدرة اللاعب على المشاركة ضد نابولي، مساء الأحد المقبل، على ملعب سان باولو، ضمن منافسات الجولة 26 من الكالتشيو.
وتابع النادي في بيانه الرسمي أن دوغلاس كوستا، جناح البيانكونيري، عمل بشكل منفصل عن المجموعة أيضًا، بينما عاد كل من إيمري كان وميراليم بيانيتش إلى الانتظام في التدريبات، كما يواصل سامي خضيرة، لاعب الوسط، مرحلة التعافي.
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