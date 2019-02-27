شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط» يحذّر من محاولات تفريغ القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في كلمة "أبو الغيط"، في الاجتماع السنوي لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات الذي بدأ اليوم بالجامعة العربية برئاسة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى.
وقال الأمين العام، إن هذه المحاولات لن تنجح، ولكن كشفها ومواجهتها يتطلب من الجميع يقظة كاملة وعملاً متواصلاً للحفاظ على حالة الإجماع الدولي المساند للحق الفلسطيني المشروع في الاستقلال، وإقامة الدولة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف "أبو الغيط" أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومنذ البداية يفتقر إلى التكافؤ هناك طرفٌ يُمارس الاحتلال والقهر، مدعومًا بآلة عسكرية وقوة دولية كبرى تُسانده وتُقدم له مظلة الأمان التي تكفل له الإفلات من العقاب مهما أمعن في الإجرام والخروج على القانون.
وأشار الأمين العام للجامعة العربية إلى قوة الشرعية الأخلاقية للقضية الفلسطينية، وعمق المساندة والدعم الدوليين للشعب الفلسطيني، مبينًا أن الطرف الفلسطيني ليس أمامه من طريق سوى التشبث بالأرض، والحفاظ على الوجود، وعدم التفريط في حُلم الاستقلال.
كانت هذه تفاصيل خبر «أبو الغيط» يحذّر من محاولات تفريغ القضية الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.