شكرا لقرائتكم خبر عن «البلسم» تجري 150 جراحة عيون باليمن والان نبدء بالتفاصيل
اختتم فريق منظمة البلسم الدولية للعيون، الرحلة العلاجية الأولى لفريق العيون في مستشفى سيئون العام بمحافظة حضرموت بالجمهورية اليمنية، إذ وصل إجمالي العمليات الجراحية المتقدمة 150 عملية شملت الأطفال والنساء والرجال.
وأوضح رئيس الفريق الطبي استشاري جراحة العيون وحَول الأطفال بمستشفى القريات العام الدكتور بندر الزارع، أن العمليات أجريت بالتعاون مع الفريق المحلي في مستشفى سيئون العام.
وأضاف الدكتور الزارع أنه تم تعزيز المستشفى بأجهزة متقدمة في علاج العيون مقدمة من منظمة البلسم الدولية، وذلك ضمن رؤيتها في الوصول لعلاج المرضى في الأماكن ذات الإمكانيات المحدودة.
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