النائب العام المصري: سائق الجرار ترك كابينة القيادة دون تعطيل المحرك

كشف النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، الأربعاء، ملابسات حادث محطة قطارات مصر الذي أودى بحياة 20 شخصا، وإصابة آخرين، مشيرا إلى أن سائق الجرار ترك كابينة القيادة دون إيقاف المحرك.

جاء ذلك في بيان أصدره النائب العام المستشار نبيل صادق، الأربعاء، عن نتائج تحقيقات النيابة العامة في الحادث، بعد ضبط سائق الجرار وخضوعه للاستجواب.

وأظهرت التحقيقات أن الجرار رقم 2310 مرتكب الحادث أثناء سيره إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 خلال دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه، مما أدى إلى تشابكهما، وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث، فترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون اتخاذ إجراءات إيقاف المحرك.

وأشار البيان إلى أن سائق الجرار توجه لمعاتبة السائق الآخر، الذي تحرك للخلف لفك التشابك، مما أدى لتحرك الجرار مرتكب الحادث، وانطلاقه بسرعة عالية فاصطدم بالمصد الخرساني بنهاية خط السير بداخل المحطة، ما أدى إلى الحادث واندلاع النيران.

وأضاف البيان أيضاً أن الحادث أدى لوفاة 20 شخصا ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران، وتم نقل 28 شخصا لتلقي العلاج بالمستشفيات من بنيها (مستشفى الهلال، القبطي، السكة الحديد، معهد ناصر، شبرا العام، والحلمية العسكري، دار الشفاء).

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وقررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي لمناظرة الجثامين وأخذ عينات البصمة الوراثية (DNA) نظرا لتفحم الجثامين وعدم التوصل لتحديد هوية كل منهم.

وتحفظت النيابة على كاميرات المراقبة بموقع الحادث، وانتقل فريق من المحققين لمكان المصابين لسؤالهم عن معلوماتهم، وسبب الإصابات.

ولقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب نحو 40 آخرين في حصيلة رسمية لحريق ضخم اندلع، اليوم الأربعاء، في محطة القطارات الرئيسية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال بيان صادر عن وزارة النقل المصرية إن الحريق اندلع جراء اصطدام جرّار أحد القطارات بصدادة حديدية برصيف 6 بالمحطة الرئيسية التي تقع وسط القاهرة، وتشهد توافد الآلاف يوميا، حيث تربط بين العاصمة وجميع الأقاليم المصرية.