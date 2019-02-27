الجيش السوري يضبط أطنانا من المواد المتفجرة مصدرها تركيا

أعلن الجيش السوري العثور على أطنان من مادة "سي فور" شديدة الانفجار قال إنها من مخلفات الجماعات الإرهابية والفصائل المسلحة في جنوب البلاد، رجحت مصادر أمنية دخولها من تركيا.

وقال مصدر أمني سوري للصحفيين: "تمكن الجيش السوري من العثور على كميات كبيرة من المواد المتفجرة في المنطقة الجنوبية، عبارة عن مادة (سي فور) وقُدرت كميتها بنحو 8 أطنان".

واستُخدمت هذه المادة في تفخيخ العربات وحشو الصواريخ التي كانت تستهدف المدن، وفق المصدر.

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وأوضح المصدر أنه تم العثور عليها "في مستودعات تحت الأرض، قامت المجموعات الإرهابية المسلحة بطمرها فيها قبل تحرير هذه المنطقة".

وأشار إلى أن امتلاك الجماعات الإرهابية لها "يعكس حجم الدعم الذي كانت تتلقاه من الدول الأجنبية الداعمة للإرهاب"، موضحاً أنها "مواد باهظة الثمن يتم تسليمها حصراً للجيوش بموجب صفقات وعقود".

واستعاد الجيش السوري صيف عام 2018 السيطرة على كامل محافظة درعا التي كانت تعد مهد الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في مارس/آذار 2011. وجرى ذلك إثر ضغط عسكري كبير دفع الفصائل إلى التفاوض مع دمشق. وانضمت مدن وبلدات المحافظة تباعاً إلى اتفاقات تسوية جرى تطبيقها تدريجياً في درعا، ثم في محافظة القنيطرة المجاورة.