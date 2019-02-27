انت الان تتابع ترامب يقول إنه أجرى "حوارا جيدا للغاية" مع زعيم كوريا الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى "حوارا جيدا للغاية" مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اليوم الأربعاء، وقال البيت الأبيض إن الزعيمين سيحضران "مراسم توقيع اتفاق مشترك" في ختام قمتهما في فيتنام غدا.

وقال ترامب في رسالة على تويتر في ختام اليوم الأول من قمتهما الثانية "اجتماع جيد وعشاء مع كيم جونج أون في هانوي بفيتنام الليلة".

وأضاف البيت الأبيض أن الزعيمين سيعقدان اجتماعا يقتصر عليهما لمدة 45 دقيقة يوم الخميس تعقبه محادثات موسعة تشمل مساعديهما.