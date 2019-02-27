الان تتابع مسؤول أمريكي: خطر تحركات عسكرية أخرى من الهند وباكستان مرتفع بشكل غير مقبول والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 9 دقائق - 10:17 م, 27 فبراير 2019 م التعليقات: 0 لرويترز الخليج 365-متابعات قال مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم ،الأربعاء إن مخاطر أن تقدم الهند وباكستان على مزيد من التحركات العسكرية مرتفعة بشكل غير مقبول.

وجاءت تصريحاته بعد أن قال البلدان إنهما أسقطا طائرات لبعضهما البعض.

وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه لرويترز إن”المخاطر المحتملة المرتبطة بمزيد من التحركات العسكرية من أي من الجانبين مرتفعة بشكل غير مقبول على البلدين وجيرانهما والمجتمع الدولي و الولايات المتحدة

تشعر بقلق بالغ من تفاقم التوتر بين الهند وباكستان وتدعو الجانبين

للتحرك فورا لنزع فتيل الوضع”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أمريكي: خطر تحركات عسكرية أخرى من الهند وباكستان مرتفع بشكل غير مقبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.