الان تتابع إجلاء آلاف جراء فيضان نهر في كاليفورنيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أجلت السلطات الأمريكية آلاف المواطين جراء فيضان مياه نهر في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية في الصباح الباكر، الأربعاء، بسبب الأمطار الغزيرة، وحذرت من أن أي شخص يتخلف قد يعلق هناك.
وأصدرت السلطات في مقاطعة سونوما التي تبعد نحو 110 كيلومترات شمالي سان فرانسيسكو، أوامر الإجلاء، الثلاثاء، بسبب خطر فيضان نهر الروسي.
أوامر الإجلاء شملت أكثر من 20 تجمعاً سكنياً تمتد لعشرات الأميال بطول النهر، بينها جيرنفيل الذي يقطنه أكثر من 4500 شخص.
ونشر مكتب قائد شرطة مقاطعة سونوما مقطع فيديو على الإنترنت لمياه متدفقة على سلم في منزل بتجمع سامر هوم بارك السكني.
وقال قائد الشرطة مارك إسيك إن مكتبه أرسل قاربين للتحرك في النهر للمساعدة في الإجلاء.
وأفاد الموقع الإلكتروني للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بأن منسوب مياه نهر الروسي تخطت مستوى الفيضان الذي يبلغ 9.8 متر مساء الثلاثاء.
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