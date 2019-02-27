باكستان تعلن استئناف حركة الطيران جزئيًا بعد التوترات مع الهند

أعلنت هيئة الطيران المدني في باكستان استئناف الرحلات الجوية بصورة جزئية بعد أن تم تعليقها في أعقاب التوترات المتصاعدة على الحدود بين باكستان والهند.

وأفادت الهيئة – في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوردتها شبكة “جيو نيوز” الباكستانية اليوم /الأربعاء/ – بأنه تم إطلاق رحلتين جويتين بعد الاستعادة الجزئية لحركة الطيران.

وكانت الرحلات الجوية قد علقت عقب قيام سلاح الجو الباكستاني بإسقاط طائرتين هنديتين في المجال الجوي للبلاد واعتقال قائد طائرة هندي، ويأتي هذا عقب إجراء مماثل قامت به الهند حيث أغلقت بشكل مؤقت مطارات في عدة مدن، غير أن هيئة الطيران المدني الهندية أعادت فتح 9 مطارات.

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يشار إلى أن التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان بعد تفجير انتحاري شهده إقليم “كشمير” المتنازع عليه في 14 فبراير الجاري وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان .. وألقت نيودلهي باللوم على إسلام أباد التي نفت أي دور لها في الهجوم.

يذكر أن، إقليم “كشمير” متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية “جامو وكشمير” وآخر باكستاني باسم “آزاد جامو وكشمير”.

ا ش ا

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